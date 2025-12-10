Arte, una mostra a Ragusa sul Battista oggi

Ragusa – Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso gli spazi espositivi del Museo della Cattedrale di Ragusa, si inaugura la mostra “Vox Clamantis. Il Battista oggi”, rassegna di arte contemporanea dedicata alla figura del Battista, a cura di Andrea Guastella e Ciro Salinitro.

La rassegna, che si terrà da sabato 20 dicembre 2025 a martedì 20 gennaio 2026, si focalizza sulla figura del Battista nell’arte, passata e presente, proponendo un dialogo tra diciotto artisti contemporanei e alcune opere d’arte dedicate al Battista, dalla Decollazione del Battista di Caravaggio, alla Testa del Battista di Paolo e Cesare Aversa al bastone vescovile della Diocesi iblea di Duilio Cambellotti; un dialogo già iniziato quest’estate con la scultura Semen di Alessia Forconi, ispirata a un reliquario e presentata durante i festeggiamenti del santo nella Cattedrale.

In particolare gli artisti coinvolti – Salvatore Anelli, Salvo Barone, Alex Caminiti, Giuseppe Colombo, Alberto Criscione, Giovanni De Gara, Alessia Forconi, Rosario Genovese, Andrea Guastavino, Guglielmo Manenti, Fulvio Merolli, Alida Pardo, Tarcisio Pingitore, Fabio Ricciardiello, Giovanni Robustelli, Piero Roccasalvo RUB, Eleonora Rossi, Max Serradifalco – sono stati chiamati a sviluppare gli “elementi” del Battista, dall’aria e dalla luce (la sua parola), alla terra (l’eremitaggio nel deserto), all’acqua (il battesimo), al fuoco (la testimonianza sino al martirio) secondo un percorso replicato nei saloni del museo, in un continuo intreccio tra fede, simbolismo e tradizione.

DOVE

Museo della Cattedrale di Ragusa, Corso Italia, 87 – Ragusa (RG)

QUANDO

Dal 20 dicembre 2025 al 20 gennaio 2026

Inaugurazione sabato 20 dicembre 2025, alle ore 17.30

ORARI DI APERTURA

Tutti i giorni esclusi i festivi dalle ore 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Nella foto, un’opera di Giuseppe Colombo.

© Riproduzione riservata