Ascolti tv 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 8.814.000 spettatori con 59% di share

Sanremo – Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in termini di total audience: 9 milioni e 53 mila spettatori di media, con il 59.5% di share. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni e 600mila).

Lo scorso anno la media della seconda serata – in termini di total audience – è stata di 11.800.000 spettatori, pari al 64,6% di share. Nello specifico: 11,4 milioni di spettatori da tv tradizionale e 400 mila da altri dispositivi. I video on demand relativi al festival scaricati su RaiPlay sono circa 300 mila.

Nel 2024 la seconda serata era stata seguita da 10.361.000 spettatori per il 60,1% di share. La prima parte, dalle 21.17 alle 23.29, è stata vista da 13 milioni 434 mila spettatori, con uno share del 57,6%. La seconda parte, dalle 23.32 all’1.33 è stata vista da 6 milioni 899 mila spettatori, con uno share del 66,2%.

Nel 2023 la seconda puntata del Festival di Sanremo era stata seguita da 10.545.000 spettatori, pari al 62,3% di share. Nel dettaglio, la prima parte della serata aveva conquistato 14.087.000 spettatori, corrispondenti al 61.07% di share; mentre la seconda 6.281.000 spettatori, per il 65.72% di share. Il picco di ascolto era stato registrato alle 21.42 con 16 milioni 693mila (durante l’esibizione di Morandi), quello di share all’1.24 con il 71.2 per cento.

Nel 2022 la seconda puntata del festival era stata seguita in media da 11 milioni 320 mila spettatori, pari al 55,8% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 13 milioni 572 mila spettatori, pari al 55,3% di share. La seconda parte era stata seguita da 7 milioni 307 mila spettatori, con il 57,4% di share.

Nel 2021, anno della pandemia, la seconda puntata della gara canora aveva tenuto incollati alla tv 7 milioni e 586 mila spettatori in media, pari al 42,1% di share. Andando a vedere il dettaglio, la prima parte aveva raccolto in media 10 milioni e 113 mila spettatori, con il 41,2% di share. La seconda parte invece ha avuto una media di 3 milioni e 966 mila spettatori, pari al 45,7% di share.

Nel 2020, primo show a firma Amadeus, gli spettatori davanti alla tv per la seconda serata del Festival erano in media 9 milioni e 693 mila spettatori, pari al 53,3% di share.

Confrontiamo ora i numeri con quelli dei festival precedenti al 2025 condotti da Conti. Nel 2015 la seconda serata raccolse davanti allo schermo 9.958.000 spettatori, con il 39,8% di share. Nel 2016 furono 10.639.000, con uno shari pari al 47,6% e nel 2017 10.231.000, share al 44,6%.

