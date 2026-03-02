Ascolti TV, domenica 1 Marzo 2026. Il film su Battiato vince col 18.8%

Nella serata di ieri, domenica 1 marzo 2026, su Rai1 Franco Battiato – Il lungo viaggio interessa 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Una commedia pericolosa intrattiene 811.000 spettatori (4.6%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.093.000 – 5.4%), Le Iene incolla davanti al video 1.237.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3, dopo Pesadiretta Open (747.000 – 3.7%) e la presentazione (781.000 – 3.9%), Presadiretta segna 842.000 spettatori pari al 4.7% (Presadiretta Più a 675.000 e il 4.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (734.000 – 3.7%), Fuori dal Coro totalizza 663.000 spettatori (5.2%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua raggiunge 573.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 I mercenari – The Exprendables ottiene 297.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove, dopo la lunga presentazione (1.295.000 – 6.4%), Che Tempo Che Fa raduna 1.609.000 spettatori con il 9% e 920.000 spettatori con l’8.5% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 281.000 e il 6.7%). Sul 20 Io vi troverò fa sintonizzare 490.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 L’uomo di Toronto è scelto da 196.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium Amore a zero gradi sigla 148.000 spettatori (0.8%). Su La5 Beauty and the Bilionaire è seguito da 282.000 spettatori pari all’1.5%.

