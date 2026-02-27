Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share

Sanremo – Sono 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share: eccoli gli ascolti tv della terza puntata del Festival di Sanremo 2026. Sul fronte degli spettatori, quindi, un calo di oltre un milione rispetto all’edizione dello scorso anno, mentre lo share della terza serata cresce e fa un record.

Lo scorso anno la terza serata del Festival di Sanremo era stata seguita in media – in termini di total audience – da 10 milioni 700 mila spettatori pari al 59,8% di share (qui il racconto completo della terza serata, la classifica e la scaletta della quarta, la serata dei duetti e delle cover in programma venerdì 27 febbraio).

Quello di ieri è però il migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate.

Gli spettatori invece risultano in calo rispetto all’edizione 2025. Ma questo si potrebbe forse spiegare con una contrazione della platea televisiva. L’anno scorso la terza serata del festival ottenne un ascolto medio di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share.

Nella seconda serata il festival aveva ottenuto 9.053.000 con il 59,5% di share. Quindi ieri Carlo Conti ha recuperato oltre un punto di share. Complice forse anche l’assenza della concorrenza dei play off di Champions League, che aveva contraddistinto le prime due serate del festival.

Nel 2024 la terza serata di Sanremo era stata seguita da 10.001.000 spettatori per il 60,1% di share.La prima parte dalle 21.19 alle 23.32 segna il 58.1% di share con 13 milioni 243mila spettatori. La seconda parte, dalle 23.34 alle 25.38 registra il 65% con 6 milioni 436mila spettatori.

Nel 2023 a seguire la terza puntata del Festival di Sanremo erano stati 9.240.000 spettatori per il 57,6% di share. Nel dettaglio: la prima parte (21:25-23:31) aveva ottenuto 13.341.000 spettatori con il 57.2% di share e la seconda parte (23:34-1:59) 5.584.000 spettatori con il 58,37% di share.

Nel 2022 la terza puntata della manifestazione canora era stata seguita in media da 9 milioni 360 mila spettatori, pari al 54,1% di share. La prima parte aveva raccolto 12 milioni 849 mila spettatori, con uno share del 53,2%. La seconda parte invece era stata vista da 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56,8%.

Nel 2021 la terza serata del festival (dedicata alle cover) targato Amadeus era stata seguita da 7 milioni e 653 mila spettatori, con il 44,3% di share. La prima parte della puntata era stata seguita in media da 10 milioni 113 mila spettatori, pari al 41,2% di share. La seconda parte invece aveva incollato davanti al televisore 3 milioni 966 mila spettatori, con il 45,7% di share.

Il 2020, primo anno con Amadeus al timone del Festival, la terza serata era sempre dedicata alle cover ed era stata seguita da 9 milioni e 836 mila spettatori, pari al 54,5% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 13 milioni e 533 mila spettatori, pari al 53,6% di share. La seconda parte invece da 5 milioni e 636 mila spettatori, con il 57,20% di share.

Veniamo quindi agli ascolti dei festival condotti da Carlo Conti prima del 2025. Nel 2015 la terza serata fu vista da 10.475.000 persone, con il 46,7% di share. Nel 2016 furono 10.326.000, share al 45,7% e nel 2017 10.334.000 , con uno share pari al 47,7%.

