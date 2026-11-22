Ragusa – L’Asp di Ragusa deve stringere la cinghia. I conti dell’Azienda sanitaria presenterebbero un disavanzo di almeno 11 milioni di euro, secondo quanto si apprende da fonti ben informate. Una situazione finanziaria che ha fatto scattare l’allarme a Palermo e che ha portato l’assessorato regionale alla Salute a richiedere interventi urgenti di contenimento della spesa e razionalizzazione delle risorse.

La prima conseguenza è il blocco di gran parte delle prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario, finora utilizzate per fronteggiare le carenze di organico nei reparti ospedalieri e contribuire allo smaltimento delle liste d’attesa.

La decisione è contenuta nella delibera numero 2458 del 20 novembre 2026, firmata dal direttore generale Giuseppe Drago, che dispone la revoca parziale di quattro precedenti provvedimenti adottati tra giugno e settembre di quest’anno.

Il 17 novembre la direzione generale dell’Asp ha emanato una disposizione interna, con effetto immediato, per limitare il ricorso alle prestazioni aggiuntive esclusivamente alle unità operative che presentano le maggiori difficoltà organizzative.

Le deroghe, riservate al personale della dirigenza medica, riguardano i Pronto soccorso degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa, Maggiore Nino Baglieri di Modica e Guzzardi di Vittoria, la Terapia intensiva e la Pediatria dell’ospedale di Vittoria, l’Urologia del Giovanni Paolo II di Ragusa e i percorsi di tutela, limitatamente alle prestazioni degli specialisti.

Per tutte le altre strutture vengono revocate le precedenti autorizzazioni alle prestazioni aggiuntive, comprese quelle del personale del comparto sanitario.

Si tratta di un cambio di rotta rispetto alle decisioni assunte nei mesi precedenti, quando l’Azienda aveva autorizzato il ricorso al lavoro aggiuntivo proprio per garantire la continuità assistenziale, compensare la carenza di personale e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami.

La stretta sulla spesa interviene dunque in un contesto nel quale diversi reparti ospedalieri devono già fare i conti con difficoltà organizzative e carenze di organico. Resta da verificare quali conseguenze produrrà la riduzione delle prestazioni aggiuntive sull’attività ordinaria e sulla capacità dell’Asp di rispettare gli obiettivi regionali di abbattimento delle liste d’attesa.

La delibera del 20 novembre costituisce intanto il primo provvedimento formale di questa nuova fase di austerità aziendale. La direzione generale dovrà conciliare la necessità di contenere i costi con quella di garantire i livelli di assistenza sanitaria in provincia di Ragusa, evitando che il risanamento dei conti si traduca in un ulteriore allungamento dei tempi di attesa o in una riduzione dei servizi ai cittadini.

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