Asp Ragusa, rivoluzione ai vertici: la direzione cambia 5 caselle chiave. L’ultimo avviso alla macchina amministrativa

Ragusa – Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a ridisegnare gli equilibri dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Nel giro di poche ore la direzione strategica guidata dal direttore generale Giuseppe Drago, insieme al direttore amministrativo Massimo Cicero e al direttore sanitario Sara Lanza, ha avviato una vasta operazione di riorganizzazione pubblicando una serie di avvisi interni per il conferimento degli incarichi di direzione di alcune tra le strutture più importanti dell’Asp.

Non si tratta di un normale turn over. L’impressione è quella di un vero e proprio cambio di passo, un segnale rivolto all’intera macchina amministrativa. Un ultimo richiamo a quei settori che, negli ultimi mesi, sono stati al centro di criticità, ritardi e difficoltà gestionali, con l’obiettivo di imprimere una nuova accelerazione.

Le strutture interessate rappresentano il cuore amministrativo e organizzativo dell’Azienda.

La prima riguarda la Direzione delle Risorse Umane, il cui interim è stato retto da Giovanni Tolomeo. Un settore strategico da cui dipendono assunzioni, concorsi, gestione del personale, organizzazione degli uffici e politiche del lavoro. Una direzione rimasta vacante dopo l’aspettativa del titolare chiamato a svolgere l’incarico di direttore amministrativo presso un’altra azienda sanitaria.

Contestualmente viene avviata la selezione per la guida del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale, la cabina di regia dei conti dell’Asp, responsabile della programmazione economica, dei bilanci e della gestione del patrimonio aziendale. Un altro settore su cui si è aperta una lente d’ingradimento.

Altro tassello da sistemare è il Servizio Provveditorato, cioè l’ufficio che gestisce gare d’appalto, acquisti di beni e servizi, forniture sanitarie e contratti. Un settore delicatissimo, soprattutto alla luce dei consistenti investimenti e delle procedure di gara avviate negli ultimi anni.

La riorganizzazione investe anche il Servizio Impiantistico Antinfortunistico, responsabile della sicurezza degli edifici sanitari, degli impianti tecnologici e della tutela dei luoghi di lavoro.

Infine, tra gli avvisi pubblicati figura anche la Direzione Amministrativa dell’Ospedale-Territorio di Vittoria, una struttura chiamata a coordinare uno dei presìdi più complessi dell’intera rete ospedaliera provinciale.

Ma il dato politico-amministrativo va oltre gli aspetti procedurali. È il segnale che la direzione strategica ritiene conclusa una fase e vuole aprirne un’altra.

Le prossime settimane diranno se questa operazione rappresenti soltanto la sostituzione di dirigenti vacanti oppure il primo tassello di una più ampia rifondazione dell’apparato amministrativo dell’Asp di Ragusa.

Dall’assessorato alla salute è arrivato un segnale forte e chiaro alle asp siciliane, quello cioè di cambiare i timonieri dei settori nevralgici dell’Aziende sanitarie che hanno registrato criticità.

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