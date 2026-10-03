Cronaca
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03/10/2026 20:20

Assalto al bancomat del Monte Paschi e della Banca Agricola a colpi di escavatore. Il VIDEO

La banca: "Denaro inutilizzabile".

di Redazione

Sortino – Doppio colpo ieri notte ad altrettanti istituti di credito a Sortino, nel Siracusano. Una banda ha colpito nella filiale del Monte dei Paschi di Siena e della Banca agricola popolare di Ragusa. Portati via gli sportelli con il denaro all’interno.

Secondo una prima ricostruzione ad agire sarebbero state almeno dodici persone che avrebbero utilizzato tre auto e un escavatore, utilizzato per scardinare gli sportelli bancomat.

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Il mezzo con cui hanno trasportato l’escavatore è stato lasciato in strada per bloccare il transito. A dare l’allarme sono stati i residenti. Lo sportello bancomat ripreso in video era già stato preso di mira dai ladri alcuni mesi fa.

 

La filiale Baps di Sortino sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 5 ottobre – fa sapere l’istituto in una nota -, secondo i consueti orari di sportello, nonostante l’attacco criminoso subito nelle prime ore di oggi, che ha provocato l’asportazione dello sportello automatico mediante un escavatore e ingenti danni all’area della filiale in cui era installato.

 

I sistemi di macchiatura automatica delle banconote di cui era dotato l’atm si sono regolarmente attivati, rendendo inutilizzabile il denaro contenuto al suo interno. Restano i gravi danni alla struttura e il disagio arrecato alla comunità: attacchi che colpiscono un servizio essenziale per cittadini e imprese.

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