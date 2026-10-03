Assalto al bancomat del Monte Paschi e della Banca Agricola a colpi di escavatore. Il VIDEO

Secondo una prima ricostruzione ad agire sarebbero state almeno dodici persone che avrebbero utilizzato tre auto e un escavatore, utilizzato per scardinare gli sportelli bancomat.

Il mezzo con cui hanno trasportato l’escavatore è stato lasciato in strada per bloccare il transito. A dare l’allarme sono stati i residenti. Lo sportello bancomat ripreso in video era già stato preso di mira dai ladri alcuni mesi fa.

La filiale Baps di Sortino sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 5 ottobre – fa sapere l’istituto in una nota -, secondo i consueti orari di sportello, nonostante l’attacco criminoso subito nelle prime ore di oggi, che ha provocato l’asportazione dello sportello automatico mediante un escavatore e ingenti danni all’area della filiale in cui era installato.

I sistemi di macchiatura automatica delle banconote di cui era dotato l’atm si sono regolarmente attivati, rendendo inutilizzabile il denaro contenuto al suo interno. Restano i gravi danni alla struttura e il disagio arrecato alla comunità: attacchi che colpiscono un servizio essenziale per cittadini e imprese.