Assalto al bancomat della Banca Agricola con esplosivo, il colpo però fallisce

Militello Val di Catania – Tentato colpo nella notte a Militello in Val di Catania, dove alcuni banditi hanno cercato di rubare la cassaforte del bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps) utilizzando dell’esplosivo.

L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura, ma il furto è fallito. L’area interessata è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l’accaduto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del tentato assalto e individuare i responsabili.

La Baps, attraverso una nota, ha comunicato di essersi «immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la ripresa dei servizi e il ripristino della piena operatività nel minor tempo possibile».

In attesa della riapertura della filiale, la banca ha precisato che la clientela potrà continuare a utilizzare i servizi tramite l’internet banking, rivolgersi agli sportelli Baps delle filiali limitrofe oppure contattare direttamente il proprio gestore di riferimento.

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