Assalto con la ruspa al bancomat di Giarratana, ritrovata la cassaforte con dentro i 60 mila euro

Giarratana – I ladri sono rimasti a bocca asciutta. Non sono riusciti infatti ad aprire la cassaforte del bancomat che hanno asportato con la ruspa dell’agenzia Baps di Giarratana con tanto di ruspa trasportata su un camion. Il furto con spaccata nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

I carabinieri hanno trovato in una zona di campagna di Giarratana tutti i mezzi usati dalla banda specializzata in questo genere di colpi e che ha messo a segno altri furti clamorosi nei centri montani del siracusano e del catanese. I militari hanno ritrovato la ruspa e il camion rubati, un autocarro e un’auto senza targa risultati rubati e soprattutto la cassaforte del bancomat con dentro ancora i 60 mila euro.

I ladri contavano di recuperare in un secondo momento la cassaforte per dedicarsi alla sua apertura con calma in un secondo momento e in un luogo sicuro. Toccherà alla Scientifica recuperare le impronte e le tracce lasciate dai malviventi sui mezzi rubati e sulla stessa cassaforte.

