Assalto nella notte: esplosivo contro il bancomat di Monte dei Paschi

Belvedere, Siracusa – Notte di paura a Belvedere, dove un ordigno è stato fatto esplodere davanti allo sportello bancomat della filiale di Monte dei Paschi di Siena.

L’esplosione, avvenuta nelle ore notturne, ha provocato danni alla struttura e allo stesso dispositivo per il prelievo di contante. Ancora da quantificare l’eventuale bottino portato via dai malviventi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli bancomat, una modalità criminale che continua a rappresentare una seria preoccupazione per istituti di credito e cittadini.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

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