Astrofotografia, la falce di Luna, Polluce, nella costellazione dei Gemelli, e Mercurio

Un incontro nel cielo dell’alba.
di Redazione
Siracusa – Pubblichiamo uno scatto astrofotografico di Enrico Modica realizzato all’alba dell’11 agosto 2026 a Siracusa, alla vigilia dell’eclissi solare del 12 agosto.
Lo scatto immortala la sottile falce di Luna, Polluce, nella costellazione dei Gemelli, e Mercurio, appena visibile verso l’orizzonte.
Un’immagine che racconta le enormi distanze che caratterizzano il nostro Universo. La Luna, distante circa 384 mila chilometri dalla Terra, appare apparentemente vicina a Mercurio, che in realtà si trova a milioni di chilometri da noi. Ancora più lontano Polluce, una delle stelle più luminose dei Gemelli, distante circa 34 anni luce.
Particolarmente suggestiva è la presenza della luce cinerea, il debole chiarore che permette di intravedere anche la parte della superficie lunare non direttamente illuminata dal Sole. Un dettaglio che conferisce alla falce lunare maggiore profondità e rende la scena ancora più suggestiva.
Per ottenere l’immagine, é stata utilizzato una Nikon D750 abbinata a un obiettivo Nikkor 24-120 mm F/4, realizzando una sequenza di 15 esposizioni, successivamente elaborate attraverso la tecnica dello stacking.
Lo scatto assume un significato particolare anche per il momento in cui è stato realizzato: alla vigilia dell’eclissi solare del 12 agosto, quando la Luna si prepara a essere protagonista di uno degli eventi astronomici più attesi dell’estate.
Un’immagine che racconta, ancora una volta, quanto il cielo siciliano possa trasformarsi in un autentico palcoscenico naturale per l’osservazione astronomica e per la fotografia.
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