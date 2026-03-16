Atlante delle Banche Leader 2026: SICILBANCA, BCC del Gruppo Cassa Centrale, prima tra le banche con sede legale in Sicilia



Nel focus dedicato alla Sicilia, SICILBANCA, Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Cassa Centrale, si colloca al primo posto tra le 13 banche con sede legale nell’Isola, avendo ottenuto il punteggio sintetico più elevato nella valutazione complessiva dei bilanci 2024. La classifica è stata elaborata sulla base dei principali indicatori utilizzati per misurare le performance degli istituti di credito – solidità patrimoniale, redditività, qualità dell’attivo e liquidità – ponendo a confronto i bilanci secondo criteri uniformi di analisi.

Il risultato conseguito da SICILBANCA conferma la solidità del percorso di crescita dell’istituto e, al tempo stesso, evidenzia la capacità del modello del credito cooperativo di coniugare equilibrio gestionale, qualità del credito e radicamento territoriale.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Giuseppe Di Forti, che commenta: «L’analisi indipendente condotta dall’autorevole testata giornalistica, ponendo a confronto i vari bilanci con lo stesso metro di misura, restituisce una classifica obiettiva che conferma al mercato l’ottimo stato di salute di cui gode SICILBANCA. Un risultato che è frutto della professionalità e dell’impegno quotidiano dei nostri dipendenti e delle strategie di crescita e sviluppo adottate, fondate sulla centralità della persona e sul rispetto delle comunità servite. Sono fattori che, nel lungo periodo, si rivelano premianti e consentono di accompagnare il processo di concentrazione ed efficientamento che siamo chiamati ad attuare senza perdere il tratto distintivo di banca di prossimità attenta ai bisogni dei soci e del territorio».