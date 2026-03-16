Atlante delle Banche Leader 2026: SICILBANCA, BCC del Gruppo Cassa Centrale, prima tra le banche con sede legale in Sicilia

Prima tra le banche con sede legale in Sicilia nell’Atlante delle Banche Leader 2026 pubblicato da Milano Finanza.
di Redazione
Caltanissetta – SICILBANCA si colloca al vertice del sistema bancario regionale secondo l’Atlante delle Banche Leader 2026, l’analisi sui bilanci degli istituti di credito operanti in Italia pubblicata da Milano Finanza. Lo studio prende in esame le performance economico-finanziarie dei principali gruppi bancari e delle 342 banche del territorio attive nel Paese, tra cui circa 220 Banche di Credito Cooperativo, valutandone i risultati attraverso parametri omogenei e comparabili.
Nel focus dedicato alla Sicilia, SICILBANCA, Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Cassa Centrale, si colloca al primo posto tra le 13 banche con sede legale nell’Isola, avendo ottenuto il punteggio sintetico più elevato nella valutazione complessiva dei bilanci 2024. La classifica è stata elaborata sulla base dei principali indicatori utilizzati per misurare le performance degli istituti di credito – solidità patrimoniale, redditività, qualità dell’attivo e liquidità – ponendo a confronto i bilanci secondo criteri uniformi di analisi.
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