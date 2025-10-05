Attenti alla truffa Unicredit: il messaggio che svuota i conti

Sta circolando in queste ore un nuovo messaggio truffa che sfrutta il nome di Unicredit per colpire i clienti della banca. Si tratta di un classico caso di phishing, in cui SMS o mail apparentemente ufficiali invitano l’utente a cliccare su un link con la scusa di “aggiornare i dati”, “sbloccare il conto” o “verificare un’operazione sospetta”.

A quanto pare il messaggio rimanda a una pagina web che imita il portale di home banking di Unicredit. Qui viene richiesto di inserire credenziali di accesso, codici OTP o addirittura i dati della carta di credito. Una volta compilati i campi, le informazioni finiscono direttamente nelle mani dei truffatori, che possono così tentare di svuotare il conto corrente o effettuare operazioni non autorizzate.

Unicredit ha più volte messo in guardia i propri clienti: la banca non invia mai link tramite SMS o email per la conferma dei dati personali e non chiede di inserire codici di sicurezza al di fuori della propria app ufficiale o del sito istituzionale. La raccomandazione è quindi semplice ma fondamentale: non cliccare sui link sospetti e non condividere mai informazioni sensibili.

