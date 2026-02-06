Atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Venezia

Venezia – Atterraggio di emergenza stamane all’aeroporto Marco Polo di Venezia per un Airbus 330 dell’Air France, decollato da Parigi e diretto a Beirut. Alle 10.59 l’allarme alla torre di controllo e circa 20 minuti dopo l’atterraggio sulla pista sgombra dove per ogni evenienza l’aspettavano i mezzi dei Vigili del fuoco di stanza in aeroporto.

L’aereo era già sopra la Dalmazia quando il comandante ha deciso di invertire la rotta a causa del fumo che si era sprigionato nella cabina.

L’evacuazione dei 168 passeggeri è avvenuta in modo ordinato, senza usare gli scivoli gonfiabili. I passeggeri, dopo qualche ora di attesa nello scalo, sono stati reimbarcati su un altro velivolo. Per l’Airbus francese con 23 anni sulle spalle sono infatti necessarie delle verifiche tecniche.

