Attivata la seconda Tac all’ospedale di Vittoria

Vittoria – All’ospedale “Guzzardi” di Vittoria è entrata in funzione la seconda TAC. Terminati i collaudi e completata la formazione del personale sanitario, la nuova apparecchiatura è pienamente operativa e porterà benefici significativi sia in termini di qualità diagnostica sia nella riduzione dei tempi d’attesa.

Si tratta di una TAC a 128 strati ad altissima risoluzione, tecnologicamente avanzata e in grado di acquisire immagini dettagliate in tempi molto rapidi. Il sistema di scansione di nuova generazione consente la ricostruzione tridimensionale degli organi interni, garantendo al contempo una rilevante riduzione della dose di radiazioni somministrata ai pazienti (fino al 90% in meno rispetto agli standard precedenti).

L’investimento complessivo si compone di 800 mila euro finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di ulteriori 795 mila euro stanziati dall’Azienda a valere sul proprio bilancio, utilizzati per i lavori di adeguamento strutturale dei locali. Nell’ambito dello stesso intervento è stato installato e messo in funzione un nuovo telecomandato digitale, che completa il potenziamento dell’offerta radiologica presso la struttura di Vittoria.

“L’attivazione della nuova TAC – afferma il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – rappresenta un traguardo importante per la nostra Azienda e per tutto il territorio. Siamo riusciti a completare tutte le fasi in anticipo rispetto alla tabella di marcia, che indicava settembre come termine per l’entrata in funzione. Questo risultato è il frutto di una pianificazione efficace e del lavoro sinergico tra uffici tecnici, personale sanitario e fornitori”.

