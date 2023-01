1.489 morti in incidenti stradali nel 2022, in aumento dell'11%

E' una guerra.

E' quanto emerge dall'attivitá svolta nel 2022 dalla Polizia Stradale. Il fenomeno infortunistico ha registrato un aumento rispetto al 2021. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalitá complessiva del 7,1% (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021), incidenti mortali (1.362) e vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1% mentre incidenti con lesioni (28.914) e persone ferite (42.300) del 8,4% e del 10,6%.

Il trend dell'incidentalitá stradale risulta in aumento rispetto al 2021, nella cui prima parte erano tuttavia vigenti limitazioni alla mobilitá in funzione di contenimento della pandemia, mentre rispetto al 2019 - anno di riferimento anche per l'ISTAT per la valutazione del trend infortunistico -, i dati risultano in diminuzione (-8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite).