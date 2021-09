Ragusa - Sei morti in un giorno nel ragusano a causa del Covid. Il totale dei decessi per Coronavirus è di 334.

Sono 2505 i positivi Covid nel ragusano il 1 settembre, di cui 2394 in isolamento domiciliare, 93 ricoverati, 5 in Foresteria Covid. I dati per Comune: Acate 45, Chiaramonte Gulfi 49, Comiso 397, Giarratana 4, Ispica 56, Modica 197, Monterosso Almo 0, Pozzallo 87, Ragusa 297, Santa Croce Camerina 52, Scicli 89, Vittoria 1121.