100 mila turisti alle Eolie

Isole Eolie - C'è qualcosa che non va, cantava Vasco Rossi. Soprattutto se 100 mila persone (si tratta di stime) decidono di andare in vacanza alle Eolie in estate, pensando di sfuggire al Covid in questo modo.

Stesso discorso per le altre isole siciliane, dove anche gli scantinati vengono venduti a centinaia di euro a notte, in agosto, grazie al bisogno di fuga nell'isola deserta da parte di quanti hanno visto e sono rimasti folgorati dal Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Peccato che i siciliani, e gli italiani, abbiano fatto tutti la stessa "pensata", contemporaneamente. E ora si corre ai riparti con tardive ordinanze di divieto e di prevenzione.