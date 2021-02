149 persone in quarantena nelle scuole superiori di Scicli

Scicli - A seguito dell’evolversi della situazione sanitaria, sono state poste in quarantena cinque classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella”.

Si tratta di due classi del plesso dell’Istituto Tecnico Economico e di tre classi del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario. Finora tre alunni e un docente positivi al covid 19. Gli alunni in quarantena sono 124, 21 i docenti, 4 il personale ATA. Per tutti loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Le classi faranno solo didattica a distanza.

In quarantena anche gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”. Anche per loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena.

Oggi e domani, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, si effettueranno i tamponi rapidi presso il “drive in” del Centro della Protezione Civile Comunale di contrada Zagarone.

Il Sindaco Enzo Giannone, che segue costantemente la situazione, si dice preoccupato per il quadro complessivo dei contagi e invita ancora una volta tutti i cittadini alla massima collaborazione nel rispetto delle regole, a partire dal divieto di assembramenti e uso della mascherina. Il rischio è elevato, in particolare nelle scuole della città.