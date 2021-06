15 sanitari non fanno il vaccino, sospesi dall'Asp di Ragusa

Ragusa - Quindici operatori sanitari restano al momento sospesi dal servizio dall'Asp di Ragusa per non essersi registrati per le vaccinazioni contro il Covid. La misura era stata presa a maggio scorso. Originariamente 30, nel tempo 12 operatori hanno effettuato la vaccinazione e 3 hanno presentato motivazioni valide per non essere sottoposti a vaccinazione anti Covid 19.

Il servizio del personale dell'Asp di Ragusa è attualmente in attesa della scadenza dei cinque giorni da ricezione di raccomandata postale con la quale si invita il personale interessato a fornire certificato di vaccinazione o formale motivazione di esenzione dalla stessa.