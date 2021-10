Ragusa - I positivi Covid nel ragusano sono 168, come ieri, i morti restano 371. In isolamento 155, i ricoverati 7, in foresteria 1 paziente.

I dati per Comune: Acate 3, Chiaramonte Gulfi 4, Comiso 22, Giarratana 2, Ispica 11, Modica 5, Monterosso Almo 0, Pozzallo 5, Ragusa 54, Santa Croce Camerina 4, Scicli 4, Vittoria 41.