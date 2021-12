Ragusa - Decessi stabili a quota 377, i positivi in provincia di Ragusa sono saliti a quota 565 (ieri erano 542). In isolamento sono 534 persone, 26 i ricoverati, 2 in foresteria.

I dati per Comune: Acate 18, Chiaramonte Gulfi 2, Comiso 42, Giarratana 13, Ispica 11, Modica 88, Monterosso Almo 10, Pozzallo 77, Ragusa 205, Santa Croce Camerina 5, Scicli 13, Vittoria 50.