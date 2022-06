Ragusa - Nuovo aumento dei positivi al Covid nel Ragusano con incrementi notevoli a Modica e Scicli. Nelle ultime ore non ci sono stati nuovi decessi per cui il numero dei morti resta fermo a 565. I positivi, in totale, sono 2.429: 2.401 si trovano in isolamento domiciliare, 28 ricoverati.

I dati dei Comuni: 76 Acate, 40 Chiaramonte Gulfi, 147 Comiso, 27 Giarratana, 152 Ispica, 561 Modica, 4 Monterosso Almo, 147 Pozzallo, 661 Ragusa, 72 Santa Croce Camerina, 243 Scicli, 271 Vittoria.