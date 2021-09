Ragusa - Sono 1278 i positivi al Covid nel ragusano, di cui 1212 in isolamento, 48 ricoverati e 4 in foresteria Covid. Nessun decesso, i morti sono in totale 353.

I dati per comune: Acate 23, Chiaramonte Gulfi 33, Comiso 210, Giarratana 2, Ispica 79, Modica 62, Monterosso Almo 0, Pozzallo 42, Ragusa 219, Santa Croce Camerina 37, Scicli 70, Vittoria 435.