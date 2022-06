Ragusa - Leggero calo dei contagi Covid nel ragusano il 19 giugno. I positivi sono 2.379 (il giorno precedente erano 2.429): 2.346 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati. Non ci sono nuovi decessi per cui il numero dei morti è fermo a 565.

Il dato dei comuni: 70 Acate, 40 Chiaramonte Gulfi, 132 Comiso, 29 Giarratana, 153 Ispica, 540 Modica, 4 Monterosso, 140 Pozzallo, 657 Ragusa, 73 Santa Croce Camerina, 244 Scicli, 264 Vittoria.