Ragusa - Sono 1212 i positivi Covid nel ragusano oggi. Di questi 1146 sono in isolamento. 50 i ricoverati, 4 in foresteria Covid. Non sono stati comunicati i decessi.

I dati per comune: Acate 20, Chiaramonte Gulfi 31, Comiso 187, Giarratana 2, Ispica 74, Modica 69, Monterosso Almo 0, Pozzallo 43, Ragusa 214, Santa Croce Camerina 36, Scicli 69, Vittoria 401.