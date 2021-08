20 mila non vaccinati a Vittoria, situazione drammatica

Vittoria - Nella città di Vittoria mancano all’appello circa 20 mila persone che ancora non hanno fatto la profilassi. Altro che immunità di gregge! A Comiso poco meno di 9mila devono ancora sottoporsi alla vaccinazione. Il popolo degli esclusi dalle vaccinazioni è un popolo che non si vede, ma c’è.

Ragusa e Modica sono le città virtuose con percentuali di vaccinati che sfiorano l’80%. Le due facce della provincia di Ragusa. Numeri allarmanti che pongono però Ragusa quale maglia nera, dove rischiano di abbattersi nuove restrizioni in caso di aumento dei contagi.

Chi è questo popolo degli esclusi? È un popolo eterogeneo. C’è chi non ha l’obbligo di vaccinarsi e può essere esentato attraverso un semplice certificato medico, chi si rifiuta semplicemente perché No Vax. Ma ci sono coloro che semplicemente "non esistono". I non iscritti al Sistema sanitario nazionale. Pochissime o nulle le istruzioni operative per la profilassi delle persone senza tessera sanitaria. Ci si dimentica, infatti, degli "invisibili", quelle persone senza dimora, extracomunitari e comunitari irregolari, che non hanno residenza e non hanno accesso al sistema sanitario nazionale.