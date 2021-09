Ragusa - Sono 1096 i positivi Covid nel ragusano, di cui 1080 in isolamento, 4 ricoverati in foresteria Covid. I dati per Comune: Acate 19, Chiaramonte Gulfi 26, Comiso 171, Giarratana 1, Ispica 73, Modica 72, Monterosso Almo 0, Pozzallo 41, Ragusa 209, Santa Croce Camerina 33, Scicli 67, Vittoria 368.

Nessun morto oggi, i decessi sono 353 in totale.