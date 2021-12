2022 in arrivo: quali tendenze spopoleranno in rete?

Ormai mancano pochi giorni a Natale e a Capodanno e ciò significa che il 2022 è in arrivo e con esso tutte le nuove tendenze che spopoleranno in rete dal primo gennaio e che tutti cercano di capire e immaginare per essere, fin dal primo mese, al passo con le nuove regole. Dallo shopping online, ai social, allo streaming tv e all’intrattenimento online, comprese le attività presenti su Starcasinò ad esempio, tutto avrà delle nuove mode da seguire, o alcune da creare e rinnovare.

Social

Per quanto riguarda il mondo dei social e di tutte le sue diverse piattaforme, il 2022 vedrà ancora l’ascesa del fortunato Tik Tok che, dopo aver spopolato negli ultimi mesi, continuerà a crescere aggiungendo nuove funzionalità e gli iscritti aumenteranno esponenzialmente.

Google, invece, secondo alcuni studi, starebbe cercando di procedere a una graduale cancellazione della richiesta di cookie sulle pagine di navigazione entro il 2023, fatto molto interessante per tutti gli inserzionisti.

Per ciò che concerne la figura dell’influencer, questa diventerà ancora più importante e centrale nel mondo digitale, e sarà fondamentale per l’aumento degli acquisti online.

Alcuni consigli per utilizzare al meglio i social network nel periodo post pandemia sono: creare contenuti brevi ed efficaci, dando più rilevanza ai formati audio. Infatti, interagendo direttamente con il destinatario i risultati saranno migliori e gli ascolti aumenteranno, proprio perché, a seguito del distanziamento sociale, far sentire le persone collegate partecipi e direttamente coinvolte è la chiave di successo.

Moda e shopping online

Riguardo alla moda e allo shopping, nel nuovo anno ci saranno varie tendenze. Prima di tutto il colore stabilito da Pantone per il 2022 è un blu profondo che tende a un viola vibrante. Coloro che vorranno seguire la moda in tutto e per tutto non potranno non avere dei capi di questo colore nel loro armadio lungo il corso del nuovo anno.

Per quanto riguarda lo shopping online, si cercherà, sempre di più, di seguire una moda sostenibile, di utilizzare, quindi, materiali biodegradabili, riciclati e riciclabili e che, soprattutto, non abbiano un impatto negativo sull’ambiente. Questa caratteristica negli ultimi anni sta diventando sempre più importante e centrale nella realizzazione degli articoli di moda.

Spopolerà sulla rete l’oggettistica per la casa, gli arredi, la tappezzeria, le decorazioni quali candele, soprammobili, lampade e lampadine particolari, mobili originali e innovativi. Si cercheranno nuove tendenze e nuove mode da portare nelle proprie case.

Streamin

Lo streaming online, che ha visto una notevole crescita con l’avvento della pandemia, sta continuando a spopolare e a crescere per l’elevata quantità di contenuti che offre agli utenti.

Su Netflix, e sulle altre piattaforme di intrattenimento online, molte saranno le novità e le nuove uscite durante il corso del 2022. I film e le serie TV originali Netflix più attesi sono, ad esempio: 1899, Pinocchio, Lo Spettacolo di Cuphead, Ollie perduto, Ruggine, Codice 8: Parte II, Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria, Uomo contro ape. Per quanto riguarda Amazon Prime, invece, a gennaio 2022 usciranno: The Tender Bar, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, Monterossi: la serie.

Queste, ovviamente, sono solo alcune delle uscite a cui si assisterà nei primi mesi del nuovo anno. È consigliato, quindi, se si è appassionati di questi settori, prestare attenzione a questi consigli per arrivare all’inizio del nuovo anno consapevoli delle nuove tendenze da seguire.