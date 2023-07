Nel 2023 72 località Spighe Verdi, 12 Comuni in più

Sono 72 le località rurali che potranno fregiarsi quest'anno del riconoscimento Spighe Verdi 2023, rispetto alle 63 dello scorso anno: 12 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

Spighe Verdi è un programma nazionale della Fee - Foundation for Environmental Education, (l'organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere) che premia i Comuni rurali che gestiscono il territorio in modo virtuoso. Per individuarli, Fee Italia ha definito con Confagricoltura un set di indicatori.

Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 12 Spighe Verdi. Segue la Toscana che ottiene 9 riconoscimenti, poi le Marche, con 8 località premiate. Sono 8 le località anche per la Calabria. La Puglia ottiene 7 Comuni Spighe Verdi. Arriva a 7 anche il numero delle Spighe Verdi in Umbria. La Campania ottiene 6 riconoscimenti.

Sono 5 le località del Lazio. Il Veneto vanta due località: Montagnana e Porto Tolle. Anche in Liguria i Comuni sono due.

Sono 2 i Comuni Spighe Verdi anche in Abruzzo e in Lombardia.

Uno è il Comune in Emilia-Romagna, Parma. Entra anche la Basilicata con un nuovo Comune.

Tra gli indicatori per assegnare le Spighe Verdi ci sono: la partecipazione pubblica; l'educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l'innovazione in agricoltura; la qualità dell'offerta turistica; l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell'arredo urbano; l'accessibilità per tutti senza limitazioni.