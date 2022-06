Ragusa - Crescono contagi Covid e ricoveri in ospedale nel Ragusano. Le persone positive al virus il 21 giugno sono 2.644 (ieri erano 2608): 2.599 si trovano in isolamento domiciliare, 45 (6 in più rispetto al giorno precedente) ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi e i morti sono sempre 566.

Il dato dei Comuni: 67 Acate, 44 Chiaramonte Gulfi, 143 Comiso, 24 Giarratana, 177 Ispica, 605 Modica, 3 Monterosso, 158 Pozzallo, 721 Ragusa, 89 Santa Croce Camerina, 270 Scicli, 298 Vittoria.