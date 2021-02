22 gradi a Sampieri

Scicli - Sembrava maggio stamani per chi ha avuto la buona ventura di trascorrere qualche ora a mare lungo la costa ragusana. La colonnina di mercurio alle 10,30 segnava già 22 gradi, ben superiore a quella della media stagionale. I mandorli sono in fiore da un pezzo e la primavera sembra incedere a grandi passi. Speriamo sia il segno della bella stagione, anche per debellare la pandemia.