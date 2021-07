24 luglio, 5 morti Covid in Italia, di cui 2 in Sicilia

Sono 5.140 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.143). Sale così ad almeno 4.312.673. il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 5 (ieri sono stati 17), per un totale di 127.942 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.122.208. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 62.523, pari a 3.771 in più rispetto a ieri (+3.886 il giorno prima).

In Sicilia 626 nuovi casi e 2 morti

Sono stati 626 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 484). C’è stato un solo morto (ieri 2) e così il totale delle vittime siciliane del virus è di 6.024. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 24 luglio del ministero della Salute.

In ospedale ci sono complessivamente 209 persone (ieri erano 193) delle quali in rianimazione 27 (ieri erano 21) con addirittura 6 nuovi ingressi e 182 in area medici (ieri erano 172). I tamponi processati sono stati 13.735 (ieri 15.413) e il tasso di positività schizza al 4,5% sul contro il 3,1% di ieri.