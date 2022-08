25 anni senza Lady Diana: gli scatti di Mario Testino

Nel 1997 il grande fotografo Mario Testino venne invitato dalla principessa Diana a scattarle alcune fotografie. Il frutto di quelle ore così lontane dall’etichetta di corte, sono quindici scatti meravigliosi che ritraggono la bellezza della principessa del Galles

Lady Diana, icona di stile e femminilità.

Diana Spencer, era una bionda e riservata ragazza britannica, entrata nel cuore dell’opinione pubblica quando, come in ogni favola che si rispetti, coronò il sogno cullato da tutte le ragazze e divenne una principessa. Lady Diana non è stata “solo” una principessa: ma anche un icona di stile e buon gusto, baluardo di eleganza e umanità. E’ considerata una delle persone più popolari e discusse della seconda metà del Novecento, su cui circolano tantissime storie, leggende e pettegolezzi. Una donna infelice, anticonformista, impossibilitata a condurre una vita privata e incapace di vestirsi di privacy ed intimità, Diana resta uno dei personaggi più amati dal popolo del Regno Unito, se non il più amato di sempre. La definirono “la principessa del popolo”, la veneravano come una star e le tributavano quel rispetto intriso d’ammirazione che si indirizza solo a qualcuno di speciale.

Ogni anno in questo periodo, quando l'anniversario della morte di Lady Diana si avvicina, i giornali ricordano la dinamica del drammatico incidente automobilistico che costò la vita alla principessa e al suo compagno Dodi Al-Fayed. Fotogrammi impressi nella memoria collettiva di tutti – anche di chi non ha vissuto in presa diretta l'accaduto attraverso i notiziari – che con il tempo hanno guadagnato un posto particolare come pochi fatti di cronaca riescono a fare, suscitando ancora oggi un'accorata commozione.

Una stella che smise brutalmente di brillare la notte tra il 30 e il 31 agosto del 1997, quando Diana morì in un incidente automobilistico a Parigi insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed.

Le foto di Mario Testino

Tutti sono pazzi per lo stile, del fotografo Peruviano Mario Testino, descritto come "luxury realism", in cui cioè ogni personaggio fotografato è volutamente reso speciale, pur mantenendo sempre i tratti salienti della propria personalità. Sono oramai cult le fotografie che scattò alla principessa Diana nella sua abitazione a Kensington Palace nel 1997 ("la catturai nel momento in cui stava liberando se stessa", dichiarò), immagini che assieme a quelle della modella inglese più conosciuta al mondo, divennero il simbolo di una mostra di grande successo organizzata in suo onore alla National Portrait Gallery di Londra, a pochi passi da quella stessa piazza dove per lui tutto ebbe inizio.

Nel 1997 il grande fotografo Mario Testino venne invitato dalla principessa Diana a scattarle alcune fotografie. Testino era scettico sulla capacità della principessa di lasciarsi andare davanti all’obiettivo, ma la sua vera speranza era riuscire a farla ridere. Lady Di, a sorpresa, fu subito a suo agio e approcciò il servizio con spontaneità e serenità, in maniera totalmente diversa dal freddo distacco della corte reale.

Il frutto di quelle ore così lontane dall’etichetta di corte, sono quindici scatti meravigliosi che ritraggono la bellezza della principessa del Galles in tutta la sua semplicità, senza gioielli, abiti regali o palazzi che la circondano.

La copertina di Lady Diana per Vanity Fair

Uno dei lavori più iconici di Mario Testino è lo scatto per una copertina di Vanity Fair del 1997 dedicata a Lady Diana. Da questo servizio nascerà un rapporto speciale tra il fotografo e la famiglia reale inglese (che anni dopo lo incaricherà di fotografare il fidanzamento ufficiale tra William e Kate Middleton) e ne sancirà la definitiva esplosione a livello internazionale.

Mario Testino che ha partecipato questo fine settimana alla Festa della Madonna delle Milizie di Scicli sta conducendo una propria ricerca fotografica sulla Sicilia, che ancora non è stata editata.

Amato dalle modelle e dalle star, oggi Mario Testino è tra i più seguiti sui social in Italia. Di seguito Vi riproponiamo qualche scatto di Mario Testino della Principessa Diana