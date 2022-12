26 dicembre, ferragosto in Sicilia

Catania - Sicilia o in Brasile?

Le temperature e l'atmosfera ferragostana che stanno caratteriizzando queste festività ci fanno catapultare da un'altra parte del mondo. Spiagge affollate (gli scatti di Roberto Viglianisi sono stati realizzati tra San Giovanni Li Cuti, la Plaia e Aci Trezza), tuffi, tintarella e pic nic in riva al mare regalano cartoline tutt'altro che natalizie in netta contrapposizione con quanto nei giorni scorsi si è verificato in alcune regioni del Nord Italia totalmente imbiancate dalla neve.

Dalla palermitana Mondello alle spiagge catanesi è una immagine che si ripete: in spiaggia quasi come in estate con i più "coraggiosi" che sfidano le temperature del mare, non proprio estive, con bagni anche prolungati. A beneficiarne sono turisti e studenti e lavoratori fuorisede che stanno godendo di un clima molto favorevole anche per fare passeggiate, escursioni e gite fuori porta. Il tempo lo permette. E le previsioni de ilMeteo.it promettono bene anche per la fine dell'anno, sempre per quanto riguarda l'isola, e addirittura forse anche fino alla Befana. Il sole continuerà a splendere con un rinforzo dell'Anticiclone africano che si sta impadronendo di buona parte del bacino del Mediterraneo e condizionerà pesantemente i primi giorni del 2023.