28 gradi in Sicilia, tutti al mare a fare il bagno

Catania - Tutti al mare in Sicilia. Il caldo anomalo di questi giorni, con punte di 28 gradi, ha fatto riversare molta gente in spiaggia. Complice il bel tempo, la giornata prefestiva di sabato, in tanti hanno ripreso teli e costumi e, nel caso soprattutto dei più giovani, non hanno resistito ad un tuffo nelle acque comunque gelide di febbraio. Da San Giovanni Li Cuti, a Catania, dove si trovano la spiaggetta e il porticciolo del borgo marinaro di Catania, alla spiaggia di Mondello, a Palermo, le istantanee scattate sono le stesse, nonostante la zona arancione, in cui ancora si trova l'Isola per il contagio Covid, dovrebbe suggerire cautela e rispetto delle regole.