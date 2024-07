3 donne chiedono aiuto in mare: lui si getta per salvarle, muore annegato

Priolo, Siracusa - Tragedia stamane a Marina di Priolo, dove un 77enne ha perso la vita nel tentativo di salvare tre donne in mare che chiedevano aiuto.

Le avrebbe viste in difficoltà e bloccate tra le onde imbizzarrite: questi gli elementi che hanno spinto l’uomo, di Siracusa, a gettarsi in mare nella speranza di salvare le tre donne. Secondo le prime informazioni, insieme a lui si sarebbe tuffato anche un altro bagnante.

Durante il salvataggio il pensionato è purtroppo annegato mentre le donne sono riuscite a tornare a riva.