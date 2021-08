3 mila vaccinati nel ragusano in poche ore, per paura dell'arancione

Ragusa - Saranno i numeri di una diffusione del contagio che pare non arrestarsi più. Sarà pure l’istituzione della zona gialla regionale e arancione locale, ma i numeri parlano chiaro.

Record di vaccinati in provincia di Ragusa in meno di 24 ore.

Sono oltre tremila i cittadini iblei che hanno ricevuto la protezione. Tremila dosi di vaccino in due sessioni, domenica e lunedì. E i dati, in aggiornamento, di oggi lasciano ben sperare per una svolta alla vaccinazione in provincia, soprattutto nei luoghi dove il virus ha messo radici e fatto più presa tra la popolazione. Parliamo dell’ipparino, e dei comuni di Vittoria, Comiso e Acate.

C’è stata una percezione deviata, distorta, dell’emergenza sanitaria. Deviata dalla noncuranza tipica del popolo del sud. Distorta dalle informazioni frammentarie, segmentate che i medici di base, e le istituzioni di ruolo, non hanno saputo riallineare.

Se i numeri venissero confermati, a stretto giro di un mese, da qui a fine settembre, la provincia di Ragusa sarebbe totalmente immunizzata anche per le fasce under 30 e fino a 12 anni. Il che favorirebbe un’apertura sicura delle scuole e una compensazione statistisca di rinforzo a una zona arancione regionale che, di fatto, incombe sui siciliani.