342 morti Covid il 23 aprile in Italia

Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +16.050 con una correzione di oggi sui dati del Piemonte). Sale così ad almeno 3.935.703 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 342 (ieri sono stati +360), per un totale di 118.699 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.351.461 e 21.069 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +19.125). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 465.543, pari a -6.653* rispetto a ieri (-3.439 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.