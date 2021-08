37 tartarughine nate dal corridoio della vita in spiaggia a Sampieri

Scicli - Sono nate nella notte tra il 16 e 17 agosto 37 tartarughine caretta caretta il cui nido era stato messo in sicurezza dai locali volontari del WWF.

La prima schiusa in Sicilia era iniziata lo scorso 6 agosto ad Avola, nel Siracusano, sotto lo sguardo dei volontari e degli esperti Wwf. In questi giorni sono ben 8 i nidi in schiusa nella zona fra Ragusa e Siracusa e si contano oltre 400 piccole tartarughine che hanno già conquistato il mare per iniziare la loro vita. L’ultimo nido si è schiuso a Sampieri e sono già oltre 37 le neonate emerse. Fra Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria sono in totale 62 i nidi di Caretta caretta gestiti e monitorati dal Wwf. Solo in Sicilia se ne contano 34 fra le province di Ragusa e Siracusa (di questi 8 in schiusa e 2 già schiusi). L’evento straordinario di quest’anno si è verificato nella spiaggia di Gallina ad Avola: in un lembo di sabbia lungo appena 600 metri i volontari, guidati della biologa e operatrice del progetto Life Euroturtles Oleana Olga Prato, hanno trovato ben 6 nidi.