4 macchine elettriche al comune di Comiso

Comiso - Saranno consegnati lunedì 20 dicembre 2021, 4 mezzi elettrici a servizio di alcuni uffici comunali. Uno di questi, acquistato con un finanziamento concesso dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri per le politiche della Famiglia. “Un bel segnale dal Comune di Comiso in merito al minore impatto ambientale”, dice la sindaca Maria Rita Schembari.

"Abbiamo rinnovato una parte del parco macchine , cioè le auto relative all’ufficio tecnico, pubblica istruzione, vigili urbani e servizi sociali. Tutti alimentati elettricamente. Nello specifico- si tratta di 4 auto elettriche acquistate con la formula "valore finale garantito" che ha consentito di accedere agli incentivi statali attualmente previsti. E’ un primo acquisto che permetterà in futuro di rinnovare l'intero parco mezzi con notevole risparmio in termini di costi di manutenzione, consumi, bollo (le auto elettriche sono esentate per tre anni) e assicurazione. Un altro mezzo acquistato e che sarà consegnato sempre lunedì è un veicolo commerciale leggero, un mini van, da destinare al servizio mensa acquistato nell'ambito di un finanziamento concesso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un grande plauso all’assessore al ramo, Roberto Cassibba, e agli uffici che si sono prodigati nel bando, con la speranza di continuare in questa direzione che abbiamo intrapreso in accordo con le normative e le direttive Italiane ed Europee”.