4 motivi per automatizzare la tua azienda

L’innovazione tecnologica non ha mai raggiunto nella storia dell’uomo una velocità come quella a cui stiamo assistendo negli ultimi anni.

Gli stessi consumatori finali stanno cambiando rapidamente le loro abitudini; pretendono una disponibilità dei beni in tempo reale, senza dover aspettare settimane o anche solo giorni prima di ricevere il proprio prodotto; richiedono una maggiore qualità, garantita dalle nuove tecnologie; pretendono una personalizzazione assoluta, in base a quelle che sono le loro esigenze; sono, infine, molto attenti alla sostenibilità ambientale, sia del processo di produzione, sia del prodotto finale.

Il mercato in continuo mutamento, richiede quindi una risposta da parte delle aziende altrettanto rapida. L’unico modo, per un'impresa moderna, di affrontare queste difficoltà è quello di automatizzare il più possibile i propri processi produttivi.

In questo modo sarà in grado di adattarsi alle nuove esigenze del mercato, e al tempo stesso aumentare i propri profitti. Utilizzare un braccio meccanico, ad esempio, può aumentare enormemente la produttività, e al tempo stesso migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Vediamo insieme 4 motivi, per cui la tua azienda dovrebbe, se non lo ha ancora fatto, automatizzare il proprio processo produttivo.

Aumento della produttività

Come abbiamo già detto, l’utilizzo dei cobot garantisce un aumento della produttività immenso.

L’utilizzo dei robot è perfetto per tutte quelle attività ripetitive che non hanno bisogno dell’intervento umano. Grazie all’utilizzo di questi macchinari potrete rendere il processo produttivo più efficiente e allo stesso tempo generare un output di maggior qualità.

In particolare, l’utilizzo dei cobot garantiscono:

- Una riduzione del tempo ciclo

- Un incremento della qualità del prodotto

- Una riduzione dei costi di produzione

Miglioramento delle condizioni di lavoro

Uno dei più grossi malintesi attorno all’automazione è quello di vedere i robot come sostituti dei lavoratori umani. È tutto il contrario.

L’utilizzo di robot permette di sostituire l’uomo in quelle operazioni ripetitive e alienanti che causa ogni anno moltissimi incidenti sul lavoro e creano danni psicologici ai lavoratori.

In quest’ottica il lavoratore viene messo in una condizione di crescita professionale qualificante, che gli permettono di dedicarsi ad attività che richiedono competenze che solo un essere umano può avere.

Aumento della qualità del prodotto finale

I consumatori sono diventati sempre più esigenti sulla qualità dei prodotti che acquistano. Il diffondersi di tecnologie come i Social Media mette nelle mani degli utenti un potere enorme. In qualunque momento un prodotto scadente può essere pubblicato il tutto il mondo.

Proprio per questo motivo è diventato ancora più importante offrire un prodotto finale di qualità. I cobot aiutano moltissimo a raggiungere questo obiettivo.

I robot infatti non provano la stanchezza e ripetono in modo sempre uguale le stesse operazioni, garantendo un livello di qualità uniforme del tempo, a differenza dei lavoratori.

Massima flessibilità

Uno degli aspetti più difficili quando si fa impresa è capire i cambiamenti della domanda riguardo un determinato prodotto. Questo determina la necessità per l’azienda di essere il più possibile flessibile. Deve essere in grado di aumentare o diminuire la produzione in breve tempo, per rispondere in modo consono al mercato.

I robot collaborativi rendono i processi industriali scalabili e flessibili rispetto alle necessità dell’azienda.