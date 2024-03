4 motivi per decorare con fiori secchi e artificiali

Decorare con i fiori è una moda che non passerà mai, ma nel tempo ha incontrato la necessità di ottimizzare alcune delle caratteristiche dei fiori freschi che non li rendevano adatti ad alcune situazioni. Quella dei fiori secchi e artificiali è una tendenza che sta spopolando soprattutto nelle cerimonie per le quali è necessario creare decorazioni e allestimenti originali e colorati, ma soprattutto che abbiano una durata garantita per diverso tempo.

Il successo che la vendita fiori secchi ha avuto è dato dalla raffinatezza e dall’efficienza che questi riescono a donare: pur mantenendo gli aromi dei fiori freschi, una volta essiccati i fiori non hanno più bisogno di particolati cure e non tenderanno a rovinarsi nel giro di pochi giorni. Quando invece si parla di case, uffici e hotel, i protagonisti in assoluto sono i fiori e le piante artificiali, che hanno letteralmente conquistato le persone grazie alla loro comodità, pulizia e vivacità di colori.

Ma quali sono i motivi per cui molti usanofiori secchi o artificiali? Abbiamo raccolto in questo articolo i quattro principali.

1. I fiori secchi o artificiali non appassiscono e durano tutto l’anno

Entrambi i tipi di fiori non richiedono di essere annaffiati o di essere protetti da eventuali insetti con l’uso di prodotti chimici. Hanno la caratteristica di non appassire, il che significa che non bisogna più avere l’ansia di stare via per giorni da casa, perché al ritorno i fiori saranno ancora perfetti, in qualunque periodo dell’anno.

Sembra scontato, ma quante volte i fiori si sono rovinati a causa degli sbalzi termici stagionali? I fiori secchi e quelli artificiali non sono influenzati dalle temperature, perciò non ci si dovrà preoccupare di dover rifare le decorazioni ogni volta che il tempo cambia.

2. Possono essere posizionati ovunque

Una delle comodità più grandi a cui spesso non si pensa è proprio il fatto che i fiori sintetici o secchi non devono essere posizionati in base alla luce solare che entra nella stanza. Possono essere messi in angoli perennemente all’ombra come anche in punti dove sono esposti continuamente al sole.

In questo modo si è davvero liberi di decorare la propria casa come si preferisce, non dovendo scombinare la posizione di altri complementi di arredo.

3. I fiori e le piante artificiali sono ipoallergenici

I prodotti sintetici, come quelli venduti dall’ingrosso di fiori e piante artificiali Dino Bianchi hanno l’enorme vantaggio di non causare le allergie di cui molte persone soffrono. L’allergia ai pollini o a piante in particolare è sempre più diffusa, perciò utilizzare fiori o piante artificiali è un’ottima idea per decorare ambienti molto trafficati, come hotel o posti di lavoro.

4. Sia i fiori secchi che artificiali sono economici

Un altro aspetto positivo di questo tipo di fiori è sicuramente di tipo economico. I fiori freschi sono delicati e si possono rovinare facilmente anche dopo solo qualche giorno, perciò una persona che desidera avere la propria casa sempre decorata dovrà spendere molti soldi. Scegliendo i fiori secchi o quelli artificiali, la spesa avverrà solo una volta perché si manterranno per molto tempo.