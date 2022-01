Ragusa - Salta il banco in provincia di Ragusa, i positivi Covid diventano 2358 a fronte del 1906 di ieri (+452). In isolamento sono 2307 persone, 42 ricoverati, 2 in foresteria. Nessun decesso, i morti sono 384.

I dati per Comune: Acate 26, Chiaramonte Gulfi 38, Comiso 131, Giarratana 6, Ispica 88, Modica 441, Monterosso Almo 7, Pozzallo 158, Ragusa 853, Santa CRoce Camerina 46, Scicli 97, Vittoria 416.