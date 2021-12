Ragusa - Positivi in calo nel ragusano, sono 421 (ieri erano 442), di cui 404 si trovano in isolamento domiciliare, 9 ricoverati, e 2 in Foresteria Covid. Morti fermi a quota 377.

I dati per Comune: 6 Acate (=), 2 Chiaramonte Gulfi (+2), 48 Comiso (-6), 15 Giarratana (=), 17 Ispica (-3), 106 Modica (-7), 10 Monterosso Almo (=), 42 Pozzallo (+4), 126 Ragusa (-10), 9 Santa Croce Camerina (-2), 8 Scicli (-3), 12 Vittoria (=).