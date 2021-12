435 positivi Covid nel ragusano il 2 dicembre, -8

Ragusa - Nessun morto Covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Resta quindi fermo a 377 il numero di persone decedute dall’inizio della pandemia. I positivi sono 435 (ieri erano 443), di cui 418 si trovano in isolamento domiciliare, 9 sono ricoverati in ospedale e 2 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: 4 Acate (=), 1 Chiaramonte Gulfi (=), 47 Comiso (+4), 10 Giarratana (-1), 22 Ispica (-4), 118 Modica (-5), 8 Monterosso Almo (+1), 24 Pozzallo (-4), 146 Ragusa (+5), 14 Santa Croce Camerina (=), 12 Scicli (-1), 12 Vittoria (-2).