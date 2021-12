Ragusa - 377 decessi, nessun morto Covid oggi, i positivi nel ragusano sono 437, sedici in più di ieri. In isolamento 417 persone, ricoverati 13, in foresteria 2.

I dati per Comune: Acate 7, Chiaramonte Gulfi 3, Comiso 53, Giarratana 19, Ispica 17, Modica 104, Monterosso Almo 10, Pozzallo 43, Ragusa 134, Santa Croce Camerina 7, Scicli 8, Vittoria 12.