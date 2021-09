5 consigli negli appuntamenti online per principianti

Gli appuntamenti del terzo millennio nascono sui siti online, saper utilizzare tali strumenti diventa determinante per il successo con qualunque strategia d’approccio. Se sei alle tue prime esperienze i cinque consigli che seguono ti saranno utili ad indicarti la via. Attieniti ad essi e non ti ritroverai mai senza sapere che direzione prendere.

1. Trova un sito per incontri adatto

Il primo passo del successo è scegliere la migliore piattaforma per le tue necessità. Quando cominci ad esplorare questo mondo dovresti mantenerti nell’ambito dei siti per incontri più famosi, e riflettere su quello che ti aspetti e quale tipo relazione vorresti avere.

Da un sito per appuntamenti cosa ti aspetti? Un rapporto a lungo termine oppure l’avventura di una notte? Trovare la tua anima gemella oppure espandere la portata delle tue relazioni? Sono le risposte a domande come queste che dovrebbero guidarti nella scelta. Molti single usano soloavventure perché questo sito è ottimo per coloro che sono aperti a diversi tipi di relazioni. Gli utenti possono sempre personalizzare le loro preferenze e incontrare altri che hanno gli stessi interessi.

2. Rendi il tuo profilo attraente e interessante

Il profilo è il cuore pulsante dei sistemi di matchmaking moderni. Non importa se ti ritrovi nell’ambito di piattaforme a scelta manuale operata dagli utenti tramite filtri, oppure su portali che gestiscono tutto tramite algoritmi intelligenti. In ogni caso è sulla base di ciò che scriverai nel tuo profilo che per gli altri sarà possibile trovarti.

Dagli stessi dati dipende inoltre la performance che otterrai quando scrivendo agli altri, essi dovranno decidere se vale la pena di risponderti. Non sottovalutare quindi l’importanza del tuo profilo in un sito per appuntamenti, dedica al suo completamento il tempo che sia necessario.

3. Impara a comunicare bene

La comunicazione è un’abilità spesso innata, che puoi comunque svilupparesempre di più, quando chatti con qualcuno hai l’enorme vantaggio rispetto alla comunicazione verbale di poter rileggere quello che hai scritto prima di inviare. Usalo!

Rileggere un tuo messaggio non serve solo ad eliminare gli eventuali errori grammaticali, ma anche e soprattutto per modificare il tono laddove fosse necessario, oppure modificare cose che sarebbe meglio non dire in modo troppo diretto. Saper comunicare adeguatamente può aprirti davvero tante porte, ricorda che chattare non è come parlare. Scripta manent!

4. Non essere così ansioso di andare al primo appuntamento

Nei siti di incontri hai la possibilità di conoscere anche molto in profondità il tuo partner, e puoi anche chattare con più di uno contemporaneamente. Dopo il primo appuntamento dal vivo però dovrai quasi sicuramente operare una scelta ed interrompere i contatti con tutti gli altri.

La forza dei siti per incontri sta tutta nella possibilità che ti danno di selezionare attivamente le persone, e così di organizzare il primo appuntamento col più compatibile tra tutti. Voler bruciare le tappe è il modo migliore per sprecare l’occasione di scegliere con accuratezza. La fretta è cattiva consigliera, impara a tenerla sotto controllo.

5. Gestisci le tue aspettative

Un'altra cattiva consigliera è l’aspettativa! Non condannarti da solo alla delusione, e non condannare il tuo rapporto a partire col piede sbagliato. Ogni relazione deve cominciare da un foglio bianco, è l’unico modo perché sia libera di scrivere la propria storia.

Quelle che ti abbiamo dato sono 5 regole basiche dalle quali cominciare, da qui in poi sta a te scrivere le prossime, e costruire così la tua strategia. Se impari a gestire ogni fase di un rapporto online, non ci sarà più nulla che possa separarti dal successo in un rapporto di coppia.