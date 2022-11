5 Consigli Per Aumentare Il Tuo Successo Nelle Scommesse Sportive

Giorno dopo giorno, sempre più persone sono interessate al mondo delle scommesse. Ci sono molti modi per entrare in questo mondo, ma la motivazione comune a tutti è guadagnare soldi. È possibile trasformare il gioco d'azzardo in vincite che aumentano le tue entrate e persino sbarcare il lunario!

Gli scommettitori di vecchia mano trascorrono molto tempo a scegliere le loro scommesse, utilizzando metodi meccanici per ridurre al minimo le perdite e guadagnare denaro a lungo termine.

Per cominciare, la soluzione più semplice per ottenere buoni guadagni dalle scommesse sportive non è copiare gli scommettitori esperti, ma pagare un informatore per ottenere approfondimenti e consigli accurati per le migliori scommesse.

1. Trova il miglior informatore

Il pro tipster è una figura nata grazie all'espansione della digitalizzazione e in particolare del web. Il compito principale del tipster è fornire consigli sulle scommesse al pubblico per le quote di abbonamento mensili.

Starà quindi a te decidere se mettere in pratica o meno questi suggerimenti. Nota che non tutti i tipster sono affidabili e i loro consigli potrebbero non avere sempre successo.

2. Scegli il bookmaker adatto alle tue esigenze

Non esiste un bookmaker perfetto. Ecco perché devi trovare la piattaforma giusta per te e il tipo di gioco su cui vuoi scommettere.

Alcune piattaforme sono più adatte per le scommesse live e offrono un numero maggiore di scommesse in tempo reale.

Altri sono specializzati in determinati sport o campi atletici. La scelta della piattaforma di scommesse sportive è spesso dettata dai bonus di benvenuto che rendono alcuni bookmaker più appetibili di altri.

Per esempio per le scommesse Italia ci sono parecchi bookmaker affidabili.

3. Scegli i giochi giusti su cui scommettere

Dopo aver scelto il tipster più adatto, devi decidere in quali eventi sportivi vuoi specializzarti. È importante rimanere sempre concentrati, soprattutto nei giorni in cui ci sono molti eventi sportivi in ​​programma.

Nelle partite, maggiore è il numero di eventi, maggiori sono le possibilità di vincita. Ma in realtà non è così, perché più aumentano le quote, più aumentano anche le incertezze.

In generale, i giocatori professionisti non giocano nei giorni in cui sono pianificati molti eventi, il che consente loro di evitare una serie di sconfitte.

Nei giorni che precedono le partite è necessario dedicare del tempo a sufficienza per confrontare i diversi eventi e scegliere su quali puntare.

Prendersi del tempo per analizzare i singoli eventi porta sempre alla scelta più saggia. Anche la scelta di non scommettere va presa in considerazione se nulla ti convince.

4. Prova le scommesse live

Sempre più posti, soprattutto piattaforme online, ma anche molti centri scommesse, offrono ai giocatori la possibilità di piazzare scommesse live. Quindi puoi scommettere su eventi che sono già iniziati.

Osservando il flusso di una partita e la strategia utilizzata da una determinata squadra, nonché la reazione dei giocatori in campo, è possibile notare i pro e i contro che inizialmente non erano stati considerati.

Se, ad esempio, in una scommessa calcio avevi scommesso su una vittoria con ampio margine per una certa squadra, e durante la partita ti accorgi che quella squadra ha adottato una strategia più difensiva, puoi scommettere in diretta su un risultato diverso.

5. Scommetti online e ottieni il massimo dai bonus

Avere un conto scommesse online ti gioverà in molti modi:

● Evita le code inutili nei negozi di scommesse

● Riduci il numero di errori commessi dal personale che inserisce manualmente le scommesse

● Puoi scommettere 24 ore al giorno e su tutti gli eventi disponibili

● Puoi beneficiare del cash out

Oltre a questi importanti vantaggi, puoi anche usufruire dei bonus di benvenuto offerti dai bookmaker quando apri un nuovo conto. Puoi utilizzare questi bonus scommesse a tuo vantaggio.

È possibile, ad esempio, provare una nuova strategia utilizzando il bonus scommesse che il bookmaker ti ha messo a disposizione.

Se le tue previsioni sono buone potrai ritirare le tue vincite, in caso di una cattiva previsione perdi solo il bonus e non i soldi guadagnati duramente. Il tuo deposito iniziale sarà sempre lì, pronto e disponibile per il tuo prossimo gioco.