5 giorni di lavoro nel 2020: aumento di stipendio per la dott.ssa Bicchieri

Messina - Solo cinque giorni di lavoro in un anno, nel 2020, sono stati sufficienti a una dottoressa messinese per ottenere una valutazione positiva e strappare l'aumento di stipendio. Un caso destinato a far discutere quello del medico Giovanna Bicchieri (foto), laureata in infermieristica pediatrica e segretaria generale della Cisl-Fp di Messina, la cui posizione è stata segnalata da sindacalisti di altre sigle: Pippo Calapai della Uil-Fpl, Antonio Trino della Cgil-Fp e Domenico La Rocca della Fials. Hanno scritto perfino all'assessore alla Salute, Ruggero Razza, chiedendo un'indagine ispettiva: "La busta paga più robusta per la dipendente è andata a discapito di un collega - affermano - che, al contrario, ha prestato il suo servizio per l'intero anno e si è visto scavalcato nella graduatoria in un anno, il 2020, segnato dalla pandemia".

La Peo (progressione economica orizzontale) viene riconosciuta ai lavoratori del pubblico impiego, compresa la sanità, sulla base di criteri meritocratici legati all'effettiva presenza sul lavoro, nonché alla valutazione positiva da parte del dirigente responsabile della propria unità operativa. "E' inspiegabile - attacca il terzetto - che una sindacalista, che riveste funzioni apicali in un noto sindacato confederale, con soli 5 giorni di presenza effettuati nel 2020 al poliambulatorio di Villafranca Tirrena, abbia ottenuto una valutazione positiva. Guarda caso, nella stesura della prima graduatoria il punteggio attribuito era 0. Invece, successivamente, compare una quota 100 che ha comportato il suo inserimento in graduatoria, con l'attribuzione della Peo con decorrenza degli arretrati dal gennaio del 2021, scavalcando moltissimi lavoratori che hanno svolto la loro attività in un momento particolarmente difficile a causa del Covid".

"Non è vero niente, è un attacco gratuito, una persecuzione vera e propria - replica Bicchieri, -. E' una calunnia, anche perché non viene fatto esplicitamente il mio nome, ma è facilmente intuibile. Nel 2018 sono andata via dalla Uil-Fp per vergogna, per tutto ciò che ho visto. Alla Uil ho anche subito discriminazioni di genere. L'Asp di Messina, e questa è la cosa più grave, ha consegnato un mio fascicolo a queste organizzazioni sindacali, che poi hanno anche travisato i contenuti, senza neanche chiedermi il permesso. È stata violata la legge sulla privacy. Parlerò immediatamente con i miei legali". "Per il nostro ufficio competente la persona in questione aveva i requisiti necessari - commenta il commissario straordinario dell'Asp di Messina, Bernardo Alagna -. E comunque, purtroppo, in questa vicenda a rimetterci è solo la nostra azienda sanitaria. Vogliamo restare fuori da faide tra sindacati".